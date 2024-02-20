Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri tarafından şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesindeki kabri başında anıldı. Kabrine çelenk bırakılan Süleyman Efendi için dua edildi.

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