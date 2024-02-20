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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:43
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlikler kapsamında Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile protokol üyeleri tarafından şehit Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesindeki kabri başında anıldı. Kabrine çelenk bırakılan Süleyman Efendi için dua edildi.

        Ardından 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ile Yukarı Kırzı köyündeki Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

        Etkinlikler kapsamında Kop Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kurtuluş Kayak Kupası"nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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