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        Bayburt'ta liseler arası bilgi yarışması düzenlendi

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:04
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        Bayburt'ta liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın finalinde Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

        Kentin tarihi, kültürel öğeleri, edebiyatı ve coğrafi özellikleri hakkında 15 sorunun yöneltildiği yarışmada, Milli İrade Anadolu Lisesi birinci, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

        Yarışmada birinci olan takıma kupa verildi.

        Programa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yasemin Demirörs, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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