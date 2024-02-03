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        Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu

        BAYBURT´tan geçip, Karadeniz´e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:20
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        Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu
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        BAYBURT´tan geçip, Karadeniz´e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyu olan Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Doğu Karadeniz'de kar yağışının ardından yüksek kesimli yerleşim alanlarında dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 derece ölçüldü. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh Nehri'nin Bayburt´tan geçen bölümünde, yüzeyi soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Nehir kıyısında güzel görüntüler oluştu. Kentte, su göletlerinin yüzeyi buz tutarken, yüksek köyündeki bazı çeşmeler ise dondu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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