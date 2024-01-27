Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta çığ düşmesi nedeniyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Merkeze bağlı Demirışık köyünü kente bağlayan yolun Boğaz mevkisine çığ düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 4 metrelik kar birikintisini 2 saatte temizleyerek yolu yeniden açtı.

        Muhtar İlhami Koçak, yolu kardan temizleyen İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Bayburt Belediyesine altın madalya beratı verildi
        Bayburt Belediyesine altın madalya beratı verildi
        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor
        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor
        Bayburt'ta dolandırıcılık tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta dolandırıcılık tarafları, SMA'lı çocuğa bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin ve...
        Bayburt'ta kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün izin ve...
        AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş, kentte coşkuyla karşılan...
        AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş, kentte coşkuyla karşılan...