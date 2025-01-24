İstanbul'da servis minibüsü şarampole devrildi! Yaralılar var! İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL