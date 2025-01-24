İstanbul'da servis minibüsü şarampole devrildi! Yaralılar var!
İstanbul Tuzla'da, servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi
Giriş: 24.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:15
İstanbul'da, Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 16 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülüyor.
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