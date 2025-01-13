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        Buz tutan Çoruh Nehri'nde kızak keyfi

        Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:32
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        Buz tutan Çoruh Nehri'nde kızak keyfi
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        Bayburtlular yüzeyi buz tutan Çoruh Nehri'nin üzerinde kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

        Soğuk hava nedeniyle ilçeye bağlı Arpalı beldesinden geçen Çoruh Nehri'nin bir bölümü dondu.

        Belde sakinleri, yüzeyi yarım metrelik buzla kaplanan nehirde kızaklarıyla kaydı, bazıları da arkasına kızak bağlanan ATV ile nehir üzerinde tur attı.

        Adem Erbay, beldeden geçen nehrin havaların soğumasıyla birlikte buzla kaplandığını söyledi. Bunu fırsata çevirdiklerini aktaran Erbay, "Bir etkinlik yapmak istedik. Kızaklarımızı aldık geldik ve burada güzel bir etkinlik yaptık. Bizim için de farklılık oldu. İnşallah daha farklı etkinlikler de yapacağız. Buraya hem çocuklar hem de abilerimiz katıldı ve güzel vakit geçirdik." dedi.

        Servet Terzi ise nehrin donduğunu görünce buraya geldiklerini belirterek, "Hafta sonu burada buzun üzerindeki karı temizledik. Kızaklarla bugün burada toplanma kararı aldık. Hem arkadaşlarımızın hem çocukların katıldığı güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

        Çocuklardan Evranur Çetin de okuldan çıkınca adeta buz pistine dönen alana geldiğini ve oldukça eğlendiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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