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        Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:32
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        Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşak, kentteki kar yağışının ardından merkeze bağlı Gümüşsu köyüne indi.

        Köyde dolaşan vaşak, Erhan Kelleci'ye ait evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, nesli tehlike altındaki vaşağın evin çevresinde bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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