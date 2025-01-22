Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşak, kentteki kar yağışının ardından merkeze bağlı Gümüşsu köyüne indi.
Köyde dolaşan vaşak, Erhan Kelleci'ye ait evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, nesli tehlike altındaki vaşağın evin çevresinde bir süre yiyecek aradıktan sonra bölgeden ayrıldığı anlar yer alıyor.
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