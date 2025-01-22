Bayburt'ta yerleşim yerine inen vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Gece avlanıp gündüz dinlendiği için "ormanın hayaleti" olarak da adlandırılan vaşak, kentteki kar yağışının ardından merkeze bağlı Gümüşsu köyüne indi.

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