Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Üniversitesi 8 yıldır güneş enerjisiyle aydınlanıyor

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesinde 20 bin metrekarede kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Üniversitesi 8 yıldır güneş enerjisiyle aydınlanıyor
        ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesinde 20 bin metrekarede kurulan güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanıyor.

        Baberti Yerleşkesi'nde 2017'de üniversitenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan 4 bin 400 panelin bulunduğu 1 megavat gücündeki GES'te üretime aralıksız devam ediliyor.

        Yıllık ortalama 1 milyon 750 bin kilovatsaat enerji üretimi yapılan santral sayesinde üniversitede yılda 2,3 milyon lira tasarruf sağlanıyor.

        Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

        Üniversite olarak bu noktadan hareketle GES Projesi'ni önemsediklerini belirten Türkmen, "Enerji ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 60'ını santralden, tamamıyla doğal kaynaklardan karşılıyoruz." dedi.

        - "Yeni yatırımlarla santrali 2 megavat düzeyine çıkarmayı arzu ediyoruz"

        Santralden sağlanan ekonomik katkının yatırım maliyetinin üzerine çıktığını vurgulayan Türkmen, "İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yeni yatırımlarla santrali 2 megavat düzeyine çıkarmayı arzu ediyoruz. Böylelikle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir doğal enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Sadece enerji değil çevresel koşulları bütünüyle dikkate alan bir yönetim süreci izlediklerinin altını çizen Türkmen, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bütün dünyanın yakından izlediği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) çerçevesinde önemli ilerlemeler katettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla enerji tasarrufuna dair yapmış olduğumuz altyapı yatırımları ve bilinçlendirme çalışmaları özellikle sıfır atıkla ilgili, geri dönüşümle ilgili bütün yerleşkelerimizde yürüttüğümüz çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Çalışmalarımızı genişleterek devam ettiriyor ve bunun sonucunu da alıyoruz. İstatistikleri yakından takip ediyoruz."

        UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda küresel düzeyde bütün üniversiteler arasında 590'ıncı, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 58'inci olduklarına işaret eden Türkmen, bu çalışmaları çok boyutlu yürütüp gelecek süreçte daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Bayburt'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Bayburt'ta "Bayburt Eko-Köy Projesi" ikinci etabı yapılacak
        Bayburt'ta "Bayburt Eko-Köy Projesi" ikinci etabı yapılacak
        Bayburt'ta aile yaşam merkezi ilgi görüyor
        Bayburt'ta aile yaşam merkezi ilgi görüyor
        Bayburt buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti
        Bayburt buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti
        Bayburt'ta güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Bayburt'ta güvenlik ve asayiş bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Kayakseverler Kop Dağı'nda yoğunluk oluşturdu
        Kayakseverler Kop Dağı'nda yoğunluk oluşturdu