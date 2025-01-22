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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!

        Devre arası transfer dönemi için gaza basan Galatasaray, ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun transferi için Eyüpspor'le anlaşma sağladı.

        Giriş: 22.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:02
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        Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

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        Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyordu.

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        6 MİLYON DOLAR + YÜZDE 20 PAY

        Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor'la 6 mliyon Dolar bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Cimbom ayrıca İstanbul temsilcisine sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.

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        OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

        İki kulüp arasında pürüz kalmazken, G.Saraylı yöneticiler Ahmed Kutucu'nun kişisel şartları için görüşmelerine devam ediyor.

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        Ahmed Kutucu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 maça çıkarken 9 gol - 7 asistlik performans gösterdi ve 1.593 dakika sahada kaldı.

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