Galatasaray Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
Devre arası transfer dönemi için gaza basan Galatasaray, ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun transferi için Eyüpspor'le anlaşma sağladı.
Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyordu.
6 MİLYON DOLAR + YÜZDE 20 PAY
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor'la 6 mliyon Dolar bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Cimbom ayrıca İstanbul temsilcisine sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.
OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İki kulüp arasında pürüz kalmazken, G.Saraylı yöneticiler Ahmed Kutucu'nun kişisel şartları için görüşmelerine devam ediyor.
Ahmed Kutucu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 maça çıkarken 9 gol - 7 asistlik performans gösterdi ve 1.593 dakika sahada kaldı.