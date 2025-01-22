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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: İstanbul'a geliyor - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

        Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Yıldız stoper, sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'da olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:15
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        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
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        Fenerbahçe , PSG’nin Slovakyalı stoperi Milan Skriniar’ın transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceğini açıkladı.

        Fenerbahçe’de savunma hattı için takviyeler sürüyor. Dün gece geç saatlerde Diego Carlos’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, bir transfere daha imza attı.

        Adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor.

        Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor” ifadeleri kullanıldı.

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