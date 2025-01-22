Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe , PSG’nin Slovakyalı stoperi Milan Skriniar’ın transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe’de savunma hattı için takviyeler sürüyor. Dün gece geç saatlerde Diego Carlos’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, bir transfere daha imza attı.

Adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor” ifadeleri kullanıldı.