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        Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi; dere ve göletler dondu

        BAYBURT'ta dün gece termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:05
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        Bayburt'ta termometreler eksi 17'yi gösterdi; dere ve göletler dondu
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        BAYBURT’ta dün gece termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu, çeşmeler ve dereler dondu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, dün gece bazı bölgelerde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi. Kentin merkez ilçesine bağlı Kabaçayır köyünde çeşmeler ve dereler dondu, göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Ahırlarının su şebekeleri donan köy sakinleri, hayvanlarını sulayabilmek için buzla kaplı göletlere yöneldi. Köyde yaşayanlar, kürek ve kazmalarla kırdıkları buz tabakasının altından çıkan suyu kovalarla hayvanlarına taşıdı.

        Köyde yaşayanlardan İsa Söylemez hava şartlarının yaşamı zorlaştırdığını belirterek, “Köyde sularımız dondu. Derelerden su taşımaya çalışıyoruz. Zor oluyor ama yapmaya çalışıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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