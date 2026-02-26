Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Ayrıca, motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

