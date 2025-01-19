Güneşle aydınlanan kütüphane

BAYBURT Üniversitesi (BAYÜ) tarafından Baberti Külliyesi’nde kurulan ve gün ışığından maksimum derecede yararlanacak şekilde tasarlanan kütüphane, modern mimarisiyle dikkat çekiyor.

Bayburt Üniversitesi’nin yeni yerleşim alanı olan Demirözü yolundaki Baberti Külliyesi'nde inşa edilen ve modern tasarımıyla dikkat çeken kütüphane, 120 bin basılı eserin yanı sıra 200 bini aşkın dijital veri barındırıyor. Doğal ışığın en verimli şekilde kullanılması üzerine tasarlanan kütüphanede geniş pencereler ve ferah iç mekan, sıcak bir ortamda okuma ve çalışma deneyimi sağlıyor. Geniş kaynak koleksiyonu ve konforlu çalışma alanları sunarak her yaştan kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren kütüphane, 110 veri tabanı ve 200 milyondan fazla e-kaynağı ile akademisyenler ve öğrenciler için de kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin her yerinden 7/24 uzaktan erişime açık olan kütüphanede düzenli olarak seminerler, konferanslar ve okuma etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Böylece, kütüphane bir bilgi deposu olmanın ötesine geçerek, kültürel ve entelektüel bir merkez haline geliyor. Baberti Külliyesi’ndeki bu modern kütüphane hem fiziksel hem de dijital kaynaklarıyla Bayburt’a önemli bir değer katıp, kitapseverlerin ihtiyaçlarına cevap vermek için gün ışığından en iyi şekilde yararlanarak, modern okuma deneyimini sunmaya devam ediyor.

‘BİR TIK İLE KAYNAKLARDAN YARARLANABİLİRLER’

BAYÜ Kütüphane Daire Başkanı Arif Erkul, kütüphanenin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini belirterek, “Sadece Bayburt Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine değil, tüm Bayburt halkına hizmet veren kütüphanemiz basılı ve elektronik kaynak satışı noktasında ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biridir. Yaklaşık 200 binin üzerinde eser olan kütüphanemiz, yılın her günü açıktır. Kütüphanede aynı anda 880 kişi ders çalışabilmektedir. Ayrıca zemin katımızda evlatlarımız için çocuk kütüphanesi oluşturduk. 7/24 uzaktan erişimle bir tık ile kaynaklardan yararlanabilirler. Mimari noktası bakımından güneş ışığından en fazla yararlanan kütüphane konumundadır” dedi.

‘MİMARİ YAPI HOŞUMA GİDİYOR’

Kütüphane ders çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Cennet Yılmaz, “Burada olmaktan mutluyum. Kütüphanede bize yeterli imkanlar sağlanıyor. Sınav haftası burada çalışmaktan mutluyum. İstediğimizi bulabiliyoruz, imkan fazla. Kütüphane güneş ışınlarını direkt aldığı için ışıktan rahatsız olmuyor ve karanlıkta da kalmıyoruz. Çoğu illere baktığımızda bu kütüphane en iyi şekilde inşa edilmiş bir kütüphane. Çoğu üniversitede böyle bir kütüphane yok. Bence avantajlıyız. Bu mimarı yapı hoşuma gidiyor” diye konuştu.