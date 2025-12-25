Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan, Bayburt'ta coşkuyla karşılandı

        Fransa'da düzenlenen Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu ünvan maçında rakibini yenerek dünya şampiyonu olan boksör Elif Nur Turhan, memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:47
        Dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan, Bayburt'ta coşkuyla karşılandı
        Fransa'da düzenlenen Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu ünvan maçında rakibini yenerek dünya şampiyonu olan boksör Elif Nur Turhan, memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılandı.

        Uluslararası Boks Federasyonunca (IBF) 6 Aralık'ta düzenlenen Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu ünvan maçında mücadele eden Turhan, yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira'yı 5. rauntta nakavtla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

        Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü sporcusu Turhan, memleketi Bayburt'ta davul, zurna ve cirit atlarıyla karşılandı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki törenin ardından Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret eden Turhan, yaptığı açıklamada, memleketine dünya şampiyonu olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Turhan, antrenörünün elde ettiği başarıda en büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Zirveye çıkmak zor ama zirvede kalmak daha da zor. Hedefim dünyanın tartışmasız en iyi boksörü olmak. Onun için çalışmalarıma devam ediyorum. Memleketim Bayburt'ta kamplarımızı en güzel şekilde yapıyoruz ve bununla birlikte dünyaya gücümüzü göstereceğimize inanıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıp ülkemizi layığıyla temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Memiş de boks dünyasındaki en önemli şampiyonluklardan birine imza atıldığını dile getirerek "Elif Bayburt'u dünyada duyurdu. Bu anlamda Elif'i tebrik ediyorum. Bayburt Belediye Başkanı ve Bayburtlu birey olarak Elif'i, ailesini, kulübünü ve antrenörünü kutluyorum. İnanıyorum ki bu başarı bununla sınırlı kalmayacak, bundan sonra kazanılması gereken her müsabakayı Elif kazanacak. Bizde Elif'le birlikte olacağız ve yapılması gerekenler noktasında hiçbir şey eksik kalmayacak." ifadelerini kullandı.

        Elif Nur Turhan'a ziyareti sırasında ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Benal Akburak, antrenörler Bekir ve Hakan Paşaoğlu ile Ağmur Ulusal eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

