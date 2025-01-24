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        Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor

        Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:29
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        Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

        Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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