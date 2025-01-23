Bayburt'ta aracından düşen parçaları toplarken cipin çarptığı sürücü yaralandı
Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Bayburt'ta, cipin çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
H.A.A'nın kullandığı 69 AK 730 plakalı minibüs, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gümüşsu köyü kavşağında arızalandı.
Durdurduğu aracından inen sürücü ardından minibüsün altından yola düşen bazı parçaları toplamaya başladı.
Bu sırada aynı yönde seyreden E.A'nın kullandığı 53 AAL 035 plakalı cip H.A.A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
E.A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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