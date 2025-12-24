Habertürk
        Bayburt'ta midesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Bayburt'ta midesinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Bayburt'ta midesinde 571 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:58
        Bayburt'ta midesinde 571 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.M'ye üst araması yaptı.

        Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliye yapılan tetkiklerde, midesinde ve bağırsaklarında kapsül halinde haplar bulunduğu belirlendi.

        Zanlının midesinden tıbbi müdahaleyle 571 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

