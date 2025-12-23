Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte bir adrese düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
