        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:28
        Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte bir adrese düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

