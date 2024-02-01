Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Çoruh Nehri buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti

        BAYBURT'ta kar yağışı sonrası en düşük hava sıcaklığı eksi 22 derece ölçüldü. Çoruh Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kentte havaya atılan sıcak suyun donup, kristalleştiği anlar ise görsel güzellik oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çoruh Nehri buz tuttu; havaya atılan sıcak su kristalleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAYBURT'ta kar yağışı sonrası en düşük hava sıcaklığı eksi 22 derece ölçüldü. Çoruh Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Kentte havaya atılan sıcak suyun donup, kristalleştiği anlar ise görsel güzellik oluşturdu.

        Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kar ve buzlanma nedeniyle bölgede birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 22 derece ölçüldü. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkıp 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen ve Bayburt'tan geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Çeşme ve su göletlerinin yüzeyi buz tutan kentte, havaya serpilen sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Eğlenmeye gittikleri salonda bowling sporcusu oldular
        Eğlenmeye gittikleri salonda bowling sporcusu oldular
        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu
        Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu
        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Bayburt'ta çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Bayburt Belediyesine altın madalya beratı verildi
        Bayburt Belediyesine altın madalya beratı verildi
        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor
        Bayburt'ta şantiye bekçisi yanına gelen tilkiyi bir aydır besliyor