Bayburt'ta Yöresel Yiyecekler Tatma ve Tanıtma etkinliği düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Bayburt'ta yöresel yiyecekler tatma ve tanıtma etkinliği gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında Bayburt'ta yöresel yiyecekler tatma ve tanıtma etkinliği gerçekleştirildi.
Okullarda sağlıklı beslenme kültürünün oluşmasını sağlamak, öğrencileri geleneksel tatlarla buluşturmak ve gıda israfına yönelik bilinçlendirme sağlamak amacıyla kentteki okullarda öğrencilerin katılımıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor.
Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen programda öğrenciler tarafından yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı.
Program kapsamında öğrencilerin yaptığı tatlı çorba, ziron, herse, kalacoş, Bayburt ketesi, lor dolması ziyaretçilere ikram edildi.
Etkinliğe Aydıntepe Kaymakamı Fırat Böçkün, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve veliler katıldı.
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