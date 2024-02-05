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        Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den Miraç Kandili mesajı

        Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:49
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        Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den Miraç Kandili mesajı
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        Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Pekmezci, mesajında, Miraç Gecesinin, içinde birçok hikmeti barındıran, Allah'ın sonsuz kudretinin ve ayetlerinin Hazreti Muhammed'e gösterildiği, mucizevi ve hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirtti.

        Miraç'ın, bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen tevhit, ibadet, sabır ve istikamet üzere sebat ederek inandığı gibi yaşayanların asla yalnız ve yardımsız kalmayacağını gösteren ilahi bir armağan olduğunu vurgulayan Pekmezci, şunları kaydetti:

        "Peygamberimizin şahsında tecelli eden miracın tüm müminler nezdindeki karşılığı namazdır. Zira Miraç mucizesinin en önemli sonuçlarından biri olan günde beş vakit namaz, ruhumuzu daraltan dünyevi arzulardan arınarak ulvi duygulara yükselmenin yegane yoludur. Miraç Gecesi vesilesi ile Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize olan sadakatimizi, namaza olan muhabbetimizi daha da pekiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve Türk İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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