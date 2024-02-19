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        Bayburt'ta yüksek kesimlerdeki yayla evleri karla kaplandı

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri kar altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:04
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        Bayburt'ta yüksek kesimlerdeki yayla evleri karla kaplandı
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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri kar altında kaldı.

        Kar ve tipinin etkili olduğu Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreye ulaştı.

        Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler ise adeta kara gömüldü.

        İlçeye bağlı 2 bin 350 rakımlı Dumlu köyündeki yayla evlerini kontrole giden bazı vatandaşlar, kapı ve pencerelerin önünde biriken metrelerce karı temizleyerek içeri girebildi.

        Ahmet Bozo, AA muhabirine, kar kalınlığının 4 metreye yaklaştığını belirterek, evlerine girmek için pencereye kadar ulaşan karı temizlediklerini söyledi.

        Bozo, bölgede 2 gün geçirdiklerini, kar yağışının zorluklarının yanında güzelliklerini de yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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