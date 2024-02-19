Bayburt'ta yüksek kesimlerdeki yayla evleri karla kaplandı

Bayburt'un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yayla evleri kar altında kaldı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreye ulaştı.

Bölgedeki yaylalarda bulunan ve vatandaşların yazın kullandığı evler ise adeta kara gömüldü.

İlçeye bağlı 2 bin 350 rakımlı Dumlu köyündeki yayla evlerini kontrole giden bazı vatandaşlar, kapı ve pencerelerin önünde biriken metrelerce karı temizleyerek içeri girebildi.

Ahmet Bozo, AA muhabirine, kar kalınlığının 4 metreye yaklaştığını belirterek, evlerine girmek için pencereye kadar ulaşan karı temizlediklerini söyledi.

Bozo, bölgede 2 gün geçirdiklerini, kar yağışının zorluklarının yanında güzelliklerini de yaşadıklarını kaydetti.