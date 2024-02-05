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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşun 106. yıl dönümü programı belli oldu

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:00
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşun 106. yıl dönümü programı belli oldu
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla dolu dolu geçeceğini söyledi.

        Kültürel etkinliklerden halk oyunları gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatro ve konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarının, 17-23 Şubat olmak üzere 6 güne yayıldığına işaret eden Pekmezci, şunları kaydetti:

        "17 Şubat Cumartesi, Kop Şehitliği'nden Bayburt merkeze yapılacak Şühedaya Saygı Yürüyüşü ile başlayacak programlar, bir hafta boyunca çocuk eğlence programları, sergiler, video slayt gösterileri, okullarda yarışmalar ve ödül törenleri, şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret, Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti, boks, kayak ve cirit müsabakalarının yapılacağı sportif etkinlikler ile devam edecektir. Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya nezdinde Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyareti, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile devam edecek program, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri, kurtuluş gününün canlandırılması akabinde Solo Türk Gösteri Uçuşu ve Kurtuluş Gecesi ile sona erecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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