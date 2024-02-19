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        Bayburt'ta "Bayburt ve Kurtuluş Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bayburt ve Kurtuluş Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 18:03
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        Bayburt'ta "Bayburt ve Kurtuluş Günü" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bayburt ve Kurtuluş Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

        Bayburt Belediyesince Dede Korkut Şehir Müzesi'nde açılan sergide, kentin eski fotoğrafları ile geçmiş yıllardaki kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

        Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 106 yıl önce kentte Rus işgali ve Ermeni mezalimi yaşandığını söyledi.

        Gelecek neslin bu yaşananları unutmaması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Pekmezci, "Bizim bütün amacımız, bizden önce yaşananları tarihi vesikalarla ve yaşayanlarla yaptığımız röportajlarla gelecek nesle bu acıları, bu acı tabloları aktarmaktır." dedi.

        Pekmezci, Bayburt'un işgal yıllarında büyük yaralar aldığını belirterek, "Bayburt ve Erzurum özellikle Rusların ilk etapta işgaline uğrayan şehirlerdir. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi Bayburt'un kaderinde çok büyük yaralar açmıştır. Allah bize tekrar böylesi acılar yaşatmasın. Gelecek kuşaklarımız da bu yaşananları unutmasın istiyoruz. İnşallah 21 Şubat'ta kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. Bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum." diye konuştu.

        Vali Mustafa Eldivan da serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Eldivan ve beraberindekiler, açılışın ardından fotoğrafları inceledi. Etkinlik kapsamında "Tanıkların Dilinden Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi" konulu sinevizyon gösterisi de izlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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