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        Bayburt'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Bayburt'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:27
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        Bayburt'ta şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü mevkisinde Mehmet G'nin kullandığı 06 ACL 414 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki Bilal G. ve Hani İ. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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