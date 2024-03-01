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        Demirözü'nde "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:27
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        Demirözü'nde "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde, "Tütünsüz Kurum Projesi" başlatıldı.

        Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kaymakam Yasin Şahin başkanlığında, Bayburt Yeşilay Şubesi, Demirözü Yeşilay Temsilciliği, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı.

        Kurum sınırları dahilinde kapalı veya açık alanlarda tütün ve benzeri ürünlerin kullanılmaması amaçlanan proje, ilk olarak İlçe Jandarma Komutanlığında uygulanacak.

        İlçedeki tüm kamu kurumlarında yaygınlaşması planlanan proje ile tütün bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturularak kişilerin tütünün zararlı etkilerinden korunması hedefleniyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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