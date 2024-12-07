Bayern Münih: 4 - Heidenheim: 2 | MAÇ SONUCU Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, evinde Heidenheim'ı 4-2 mağlup etti. Jamal Musiala (2), Dayot Upamecano ve Leon Goretzka'nın golleriyle kazanan lider Bayern Münih, puanını 33'e yükseltti ve en yakın rakibi Eintracht Frankfurt'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarttı. Heidenheim ise haftayı 10 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 07.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:25 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL