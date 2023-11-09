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        Haberler Spor Futbol Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz canlı yayın izle! Exxen TV Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın nasıl, nereden izlenir, GS maçı şifreli mi? - Futbol Haberleri

        Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçı kapsamında Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip edecek olan futbolseverler, Bayern Münih Galatasaray maçının hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 00:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 00:27
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        Bayern Münih Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kendi evinde oynadığı ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden sarı kırmızılı ekip, Bayern Münih deplamanında puan ve puanlar almak için sahaya çıkıyor. Peki, "Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izleme ekranı...

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        BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bayern Münih-Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak. Ancak daha önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Platformdaki teknik sorunun tekrar yaşanması durumunda TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanma ihtimali bulunuyor.

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        BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

        https://www.exxen.com/tr

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        GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray (23:00)

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United (20:45)

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray (23:00)

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 9 Puan

        2- Galatasaray / 4 Puan

        3- Manchester United / 3 Puan

        4- Kopenhag / 1 Puan

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        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Angelino, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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