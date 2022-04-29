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Haberler Gündem Güvenlik Bayraktar TB2 bayram nöbetinde
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Ramazan Bayramı'nda Bayraktar TB2 görev alacak

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak Ramazan Bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirecek. Ayrıca Bayraktar TB2 de denetimlerde görev alacak

Bayraktar TB2 bayram nöbetinde
Bayraktar TB2 bayram nöbetinde
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İHA

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde bayram öncesi etkinliğin arttırılması hedefiyle Bursa genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Bursa-İstanbul karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.

Ekipler yol boyunca yolcu otobüslerini ve diğer taşıtları durdurarak denetim gerçekleştirdi. Ayrıca huzurun sağlanması ve vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için il jandarma ekipleri bayram süresi ve devamında trafik denetimi gerçekleştirmeye devam edecek. Ekipler 24 saat, 2 bin 224 ayrı noktada, 300 personel ile birlikte trafiği denetleyecek. Diğer yandan helikopterin yanında 2 adet drone ve 1 adet takbul gözlüğü de bu faaliyetler çerçevesinde kullanılacak. Bayraktar TB2 de denetimlerde görev alacak.


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