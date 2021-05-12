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Bayram namazı saatleri (il il) 2021? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı saat kaçta?

Milyonlarca müslüman vatandaş yarın cami ve mescitlere giderek bayram namazını eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi'nde il il bayram namazı saatleri yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere tüm yurt genelinde bayram namazı kılınacak. Peki Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi il il bayram namaz vakitleri...

Bayram namazı saatleri (il il) 2021? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı kaçta? sorusu müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Onbir ayın sultanı Ramazan Ayı'nda oruçlar tutuldu, ibadetler yapıldı ve bayram tatili yarın başlıyor. Yarın kılınacak Bayram namazı için Cami ve mescitlerde hazırlıklar başladı. Peki Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2021 il il bayram namaz vakitleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Bayram namazı Ramazan ayının son günü bayramın ilk günü eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da 06.22 Ankara'da 06.08 İzmir'de ise 06.34'de okunacak sabah ezanının ardından kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ - 13 MAYIS 2021

Adana: 06.04
Adıyaman: 05.51
Afyonkarahisar: 06.20
Ağrı: 05.28
Aksaray: 06.07
Amasya: 05.55
Ankara: 06.08
Antalya: 06.23
Ardahan: 05.27
Artvin: 05.30
Aydın: 06.32
Balıkesir: 06.29
Bartın: 06.07
Batman: 05.39
Bayburt: 05.38
Bilecik: 06.20
Bingöl: 05.40
Bitlis: 05.34
Bolu: 06.12
Burdur: 06.23
Bursa: 06.23
Çanakkale: 06.34
Çankırı: 06.04
Çorum: 05.59
Denizli: 06.28
Diyarbakır: 05.43
Düzce: 06.14
Edirne: 06.30
Elazığ: 05.45
Erzincan: 05.42
Erzurum: 05.35
Eskişehir: 06.18
Gaziantep: 05.56
Giresun: 05.44
Gümüşhane: 05.41
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.24
Isparta: 06.22
İstanbul: 06.22
İzmir: 06.34
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.07
Karaman: 06.12
Kars: 05.26
Kastamonu: 06.02
Kayseri: 06.00
Kırıkkale: 06.06
Kırklareli: 06.28
Kırşehir: 06.05
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.19
KONYA: 06.14
Kütahya: 06.21
Malatya: 05.50
Manisa: 06.33
Mardin: 05.42
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.36
Nevşehir: 06.03
Niğde: 06.05
Ordu: 05.46
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.36
Sakarya: 06.17
Samsun: 05.52
Siirt: 05.36
Sinop: 05.55
Sivas: 05.52
Şanlıurfa: 05.50
Şırnak: 05.35
Tekirdağ: 06.28
Tokat: 05.53
Trabzon: 05.39
Tunceli: 05.43
Uşak: 06.25
Van: 05.29
Yalova: 06.21
Yozgat: 06.01
Zonguldak: 06.10

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.

Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır.

Bayram namazı sayesinde, birçok Müslüman bir araya gelir. Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır. Böylelikle toplum arasında birlik ve beraberlik olgusu güçlenir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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