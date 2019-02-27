Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, genellikle doğum öncesi yaptırılan doğum teminatına ilişkin tüm bilinmeyenleri açıkladı. Özdemir, anlaşmalı hastaneye göre doğum teminatının 5 ile 18 ay önce yapılması gerektiğini belirterek tamamlayıcı sağlık sigortasında ise sürenin 12 olduğunu vurguluyor. İşte Özdemir'in doğum teminatı ile ilgili sorularımıza verdiği cevaplar:

-Doğum teminatı nedir? Neleri kapsar?

Allianz Türkiye olarak sağlık sigortası kapsamında müşterilerimizin tercihlerine göre doğum teminatı sunuyoruz. 18 yaş ve üzeri kadın sigortalılarımız, modüler veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatını isteğe bağlı olarak alabiliyor. Modüler sağlık sigortasında sunduğumuz doğum teminatı; normal doğum, sezaryen, gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar ile gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler (TORCH, HIV, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.) ve gebelik dönemindeki periyodik doktor muayenelerini kapsıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında sunduğumuz doğum teminatında ise bu işlemlerin SGK tarafından karşılanması kaydıyla ödenecek fark ücretleri kapsam içinde yer alıyor.

RUTİN KONTROLLERİ KAPSAMALI

-Doğum teminatı ne zaman alınmalı?

Doğum teminatında bekleme süresi bulunuyor. Tercih edilen ürün ve anlaşmalı kurum ağına göre 5 ile 18 ay arasında bekleme süresi uygulanıyor.

-Bu sigortayı yaptırırken nelere dikkat edilmeli? Kapsam dışı kalınmaması için nelere dikkat edilmeli?

Sigorta yaptırırken tercih edilen ürün ve anlaşmalı kurum ağına göre bekleme süresi uygulamasına ve teminat kapsamına dikkat edilmesi önemli. Poliçenin doğuma ilişkin ayakta işlemleri yani gebelik rutin kontrolleri kapsayıp kapsamadığına da dikkat edilmesini öneriyoruz. Örneğin,modüler sağlık sigortasında anlaşmalı kurum ağına göre 5 ya da 18 ay olmak üzere iki farklı bekleme süresi uygulaması mevcut. Bu bekleme süresi sonunda başlayan gebelikler poliçe kapsamına alınıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise bu bekleme süresi 12 ay…

ULTRASONOGRAFİK BULGULARLA UYUMLU OLMALI

-Doğum sigortası tarihi ile hamilelik arasındaki optimum zaman uyuşması (altın oran) nedir?

Modüler sağlık sigortasında belirtilen bekleme süresi sonunda başlayan gebelikler poliçe kapsamına girerken; gebelik hakedişi hesaplamasında sigortalının son periyot tarihi dikkate alınıyor. Son periyot tarihinin poliçe üzerinde belirtilen 5 ya da 18 aylık bekleme süresi sonrasında ve gebelik takibinde yapılan ultrasonografi bulguları ile uyumlu olması gerekiyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise 12 ay bekleme süresinin ardından başlayan gebelikler poliçe kapsamında değerlendiriliyor.

-Hastane seçimi sigortalılık durumunu etkiler mi? Sigorta şirketlerinin anlaşmalı oldukları hastaneler var mı?

Allianz Türkiye olarak birçok sağlık kurumu ve muayenehane doktoru ile anlaşmamız bulunuyor. Anlaşmalı ve anlaşma harici kurumlarda limit ve ödeme yüzdelerinde ise farklılıklar olabiliyor.

-Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum sigortası için geçerli mi?

Doğum teminatı seçilmiş ise evet geçerlidir.

BEBEĞİN SADECE RUTİN TESTLERİ DAHİL

-Doğum sigortası bebeği ne kadar kapsar?

Modüler sağlık sigortasında, bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırılan; muayene ve rutin tetkik giderleri (yeni doğan bebek kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, otoakustikemisyon (işitme testi) gibi), yenidoğan teminatı ile annenin poliçesinden; bu giderler dışındaki bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanıyor. Allianz güvencesiyle doğan bebekler, doğum tarihlerinden itibaren 60 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapılarak poliçe kapsamına dahil edilmeleri durumunda, ‘Allianz Bebeği’ olarak kabul ediliyor. ‘Allianz Bebeği’ olarak kabul edilen bebeklere Ömür Boyu Yenileme Garantisi veriyoruz ve “poliçe özel şartlarında belirtilen” doğuştan gelen hastalıkları kapsam içine alıyoruz. Prematüri teminatını ise belirli bir limitle sağlıyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise yenidoğan teminatı bulunmuyor. Bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında ‘Allianz Bebeği ’uygulamamız bulunmuyor.

YILLIK PRİMLER 600 LİRADAN BAŞLIYOR

-Yıllık maliyeti şartlara bağlı olarak nedir? Nasıl değişir?

Teminatın primi tercih edilen ürün, sigortalılık yılı, yaş, anlaşmalı kurum ağı, bekleme süresi, kapsam (gebelik rutin dahil/hariç) gibi kriterlere bağlı. Yıllık primler 650 liradan başlıyor.

-Maliyet avantajı sağlamak için ne yapılabilir?

Doğumun mümkün olduğu ölçüde önceden planlanarak bekleme süresi öncesinde doğum teminatlı bir sağlık poliçesi alınmasını ve doktor seçiminde sigorta poliçesinin kapsadığı anlaşmalı hastane ve doktor ağı arasından tercih yapılmasını öneriyoruz.