Şirketten yapılan açıklamada, bu dönemde abone sayısının yüzde 16,5 artarak 5 milyon 41 bine ulaştığı ve şirketin 715 bin yeni aboneye daha hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Söz konusu dönemde bölgeye yapılan 1,4 milyar liralık yatırımla, 2013 sonu itibarıyla orta ve alçak gerilimde 99 bin 282 olan arıza sayısının, 2017 sonu itibarıyla 82 bin 738’e gerilediği ifade edildi.

Şirketin hizmet bölgesinde verimliliğin arttığı ve abone başına tüketimin azaldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "5 milyon abonesi ile yıllık elektrik tüketiminde 16 Avrupa ülkesini geride bırakan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda son beş yılda tüketim 126 milyar kilovatsaati buldu. 2017 yılında Türkiye toplam tüketiminin yaklaşık 293 milyar kilovatsaat olduğu göz önünde bulundurulduğunda Avrupa Yakası, tüm Türkiye’nin yıllık tüketiminin yüzde 43’ü kadar elektrik harcadı. Son beş yıldaki elektrik tüketiminin 59,5 milyar kilovatsaatlik bölümü olan yüzde 47,2'si ticarethanelerden gelirken, mesken abonelerinde de bu dönemde 36,2 milyar kilovatsaatlik tüketim gerçekleşti. Toplam içinde meskenlerin payı yüzde 29’u buldu. Sanayi abonelerinin tüketimi de bu dönemde 28,7 milyar kilovatsaate ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 22,7 seviyesine ulaştı. BEDAŞ’ın yıllar itibarıyla abone ve elektrik tüketim rakamlarına göre abone başına tüketimde düşüş gözlendi. 2012 sonunda her mesken abonesi başına düşen tüketim 2,02 megavatsaat iken 2017 sonunda bu rakam 1,93 megavatsaate geriledi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit de elektrik dağıtım hizmeti verdikleri İstanbul Avrupa Yakası'nda yılda yaklaşık 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketimi yapıldığı aktardı.

Her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımların aralıksız sürdüğünü ifade eden Yiğit, şunları kaydetti: "Son beş yılda yenileme, iyileştirme, kapasite artışı ve havai hatların yer altına alınması başlıklarını içeren 1,4 milyar liralık yatırım yaptığımız bölgemize bu yıl ayırdığımız yatırım bütçesi 412 milyon lira. Elektriğin temel yaşam gereksinimi olduğu inancı ile kaliteli ve kesintisiz enerjiyi ulaştırmak için durmaksızın çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Özelleştirme itibarıyla dağıtım altyapısında yapılan yatırım ve iyileştirmelerin öncüsü olma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar her geçen gün artarak devam edecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ