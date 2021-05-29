Bedri Koraman anılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Bedri Koraman vefatının 6'ncı yılında anılıyor

Türk karikatürünün '1950 Kuşağı' çizerlerinden, karikatürist ve çizgi romancı Bedri Koraman, vefatının 6'ncı yıl dönümünde anılıyor

Bedri Koraman vefatının 6'ncı yılında anılıyor
Bedri Koraman anılıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

1928'de Bafra'da dünyaya gelen Bedri Koraman, ilk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamlayan karikatürist, 1945'te İstanbul'a yerleşerek bir süre İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Cemal Tollu Atölyesi'nde eğitim gördü.

Bedri Koraman, akademide eğitimi sırasında illüstrasyon ressamı ve karikatürcü olarak Babıali'de çalışmaya başladı. Basın sektöründe de aktif olan Koraman, ressamlık hayalinden vazgeçerek, akademiyi yarıda bıraktı.
Türkiye Yayınevinin bol çizgi romanlı dergisi Binbir Roman'da çalışmak isteyen karikatürist, aynı yayınevine ait, başında ünlü yazar Kemalettin Tuğcu'nun bulunduğu 'Ev - İş Dergisi'nde işe başladı ve ilk görevi Tuğcu'nun bir öyküsünü resimlemek oldu.
Bedri Koraman'ın ilk karikatürü, 1946'da mizah dergisi Şaka'da yayınlandı. Aynı yıl Asım Us'un Vakit Gazetesi'nde çizerliğe başlayan Koraman, gazetenin çıkardığı çocuk dergilerinde de çizerliğini ilerletti. Bu dergilere kısa serili çizgi romanlar çizdi ve hikâye, roman tefrikası resimlemeleri ve kapak resimleri yaptı.

'Çocuk Alemi' adlı dergide 1947'de karikatürlerini yayımlayan Bedri Koraman, sonraki yıllarda '41 Buçuk', 'Tef', 'Taş' ve 'Karikatür' gibi mizah dergilerinde de karikatür çizdi. Koraman'ın uzun soluklu ilk çizgi romanları, Tahsin Demiray'ın 1948'de yayını başlayan büyük okurlara yönelik çizgi roman dergisi 'Binbir Roman'da yayınlandı. Aynı yayınevinin çocuk dergisi 'Çocuk Haftası'na da karikatür desenli, kısa öykülü ilk özgün çizgi romanlarını çizen usta karikatürist, yazı resimlemeleri de yaptı.

İlk özgün çizgi romanı 'Cem Kurt' adlı polisiye eseri, Vatan Gazetesi'nde yayımlanan Bedri Koraman, serbest çalışmaya başladı ve bundan sonra ressam Firuz Aşkın'ın yanında film afişi ressamlığı işine girdi. Birçok filmin afişini de hazırlayan usta çizer, çeşitli yayınevlerine kitap kapakları hazırladı. Koraman, çizer arkadaşlarıyla bir araya gelerek 'Kare Reklam' adlı bir reklam ajansı kurdu ve bir süre sinemalarda gösterilen reklam çizgi filmleri yaptı.

Milliyet Gazetesinde 1954'ten itibaren karikatürleri yayınlanan Bedri Koraman'ın 1960'lı yıllarda çizdiği 'Cici Can' adlı çizgi romanı geniş ilgi topladı. Aynı isimle sinemaya uyarlanan çizgi romanın senaristliğini Safa Önal, yönetmenliğini Ertem Göreç yaptı ve başrolünde ise Göksel Arsoy oynadı.
Bedri Koraman, meslektaşı Nil Koraman ile 1967'de dünya evine girdi, Koraman çiftinin bu evlilikten Murat Koraman ile Şule Koraman dünyaya geldi.

Bedri Koraman, 1970'ten sonra günün en önemli haberini karikatürize etti. Koraman, 18 Kasım 1978'de uğradığı bir silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Günlük karikatürleri dışında gazetenin hafta sonu ekleri için özel karikatür - öykü sayfaları hazırlayan Koraman,daha sonra başka bir gazetenin pazar ekinde 'Çizgi Dünyası' başlığı altında tam sayfa karikatürler çizdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin 'Spor karikatürleri Yarışması'nda birincilik ve ikincilik ödülleri alan Koraman, aynı zamanda Marostica, Üsküp ve Saraybosna'da da özel ödüllere layık görüldü. Bedri Koraman, siyasi karikatürlerinin bir kısmını 'Siyaset Arenası' adlı bir kitapta topladı. Karikatürcüler Derneği Genel Başkanlığı görevini de üstlenen usta çizer, merkezi Brezilya'da bulunan Internacional dos Jornalistas isimli basın kuruluşuna 1986'da onur üyesi seçildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Faruk Aksoy: Ülkemizdeki her yapımcının hayaliydi. Şükürler olsun ki Allah bunu bana nasip etti
KÜLTÜR-SANATHer şeyini kaybedebilirdi
En iyi 15 zombi filmi
KÜLTÜR-SANATEn iyi 15 zombi filmi
Contemporary Istanbul Vakfı ve Borusan Contemporary Fişekhane'de buluşuyor
KÜLTÜR-SANAT'Hareket Eden Anılar' açıldı
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yaklaşık envanterli 800 bin eser bulunuyor
KÜLTÜR-SANATDepo Müzeler oluşturuluyor
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Nevşehir'de yapılacak
KÜLTÜR-SANATNevşehir ev sahipliği yapacak
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin afişini Gürbüz Doğan Ekşioğlu tasarladı
KÜLTÜR-SANATAfiş tasarımı Ekşioğlu'ndan
Akademi, 2022 yılının Oscar tarihlerini açıkladı
KÜLTÜR-SANATAkademi, 2022 yılının Oscar tarihlerini açıkladı
İtalya’da 'görünmez heykel' 15 bin euroya satıldı
KÜLTÜR-SANATGörünmüyor ama 155 bin liraya satıldı!
Ahmet Ümit'in 'Kayıp Tanrılar Ülkesi' okurlarıyla buluşuyor
KÜLTÜR-SANATOkurlarıyla buluşuyor
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 24'üncü düzenleniyor
KÜLTÜR-SANATFestival başladı