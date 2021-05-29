Bedri Koraman anılıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

1928'de Bafra'da dünyaya gelen Bedri Koraman, ilk ve orta öğrenimini bu ilçede tamamlayan karikatürist, 1945'te İstanbul'a yerleşerek bir süre İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Cemal Tollu Atölyesi'nde eğitim gördü.

Bedri Koraman, akademide eğitimi sırasında illüstrasyon ressamı ve karikatürcü olarak Babıali'de çalışmaya başladı. Basın sektöründe de aktif olan Koraman, ressamlık hayalinden vazgeçerek, akademiyi yarıda bıraktı.

Türkiye Yayınevinin bol çizgi romanlı dergisi Binbir Roman'da çalışmak isteyen karikatürist, aynı yayınevine ait, başında ünlü yazar Kemalettin Tuğcu'nun bulunduğu 'Ev - İş Dergisi'nde işe başladı ve ilk görevi Tuğcu'nun bir öyküsünü resimlemek oldu.

Bedri Koraman'ın ilk karikatürü, 1946'da mizah dergisi Şaka'da yayınlandı. Aynı yıl Asım Us'un Vakit Gazetesi'nde çizerliğe başlayan Koraman, gazetenin çıkardığı çocuk dergilerinde de çizerliğini ilerletti. Bu dergilere kısa serili çizgi romanlar çizdi ve hikâye, roman tefrikası resimlemeleri ve kapak resimleri yaptı.

'Çocuk Alemi' adlı dergide 1947'de karikatürlerini yayımlayan Bedri Koraman, sonraki yıllarda '41 Buçuk', 'Tef', 'Taş' ve 'Karikatür' gibi mizah dergilerinde de karikatür çizdi. Koraman'ın uzun soluklu ilk çizgi romanları, Tahsin Demiray'ın 1948'de yayını başlayan büyük okurlara yönelik çizgi roman dergisi 'Binbir Roman'da yayınlandı. Aynı yayınevinin çocuk dergisi 'Çocuk Haftası'na da karikatür desenli, kısa öykülü ilk özgün çizgi romanlarını çizen usta karikatürist, yazı resimlemeleri de yaptı.

İlk özgün çizgi romanı 'Cem Kurt' adlı polisiye eseri, Vatan Gazetesi'nde yayımlanan Bedri Koraman, serbest çalışmaya başladı ve bundan sonra ressam Firuz Aşkın'ın yanında film afişi ressamlığı işine girdi. Birçok filmin afişini de hazırlayan usta çizer, çeşitli yayınevlerine kitap kapakları hazırladı. Koraman, çizer arkadaşlarıyla bir araya gelerek 'Kare Reklam' adlı bir reklam ajansı kurdu ve bir süre sinemalarda gösterilen reklam çizgi filmleri yaptı.

Milliyet Gazetesinde 1954'ten itibaren karikatürleri yayınlanan Bedri Koraman'ın 1960'lı yıllarda çizdiği 'Cici Can' adlı çizgi romanı geniş ilgi topladı. Aynı isimle sinemaya uyarlanan çizgi romanın senaristliğini Safa Önal, yönetmenliğini Ertem Göreç yaptı ve başrolünde ise Göksel Arsoy oynadı.

Bedri Koraman, meslektaşı Nil Koraman ile 1967'de dünya evine girdi, Koraman çiftinin bu evlilikten Murat Koraman ile Şule Koraman dünyaya geldi.

Bedri Koraman, 1970'ten sonra günün en önemli haberini karikatürize etti. Koraman, 18 Kasım 1978'de uğradığı bir silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Günlük karikatürleri dışında gazetenin hafta sonu ekleri için özel karikatür - öykü sayfaları hazırlayan Koraman,daha sonra başka bir gazetenin pazar ekinde 'Çizgi Dünyası' başlığı altında tam sayfa karikatürler çizdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin 'Spor karikatürleri Yarışması'nda birincilik ve ikincilik ödülleri alan Koraman, aynı zamanda Marostica, Üsküp ve Saraybosna'da da özel ödüllere layık görüldü. Bedri Koraman, siyasi karikatürlerinin bir kısmını 'Siyaset Arenası' adlı bir kitapta topladı. Karikatürcüler Derneği Genel Başkanlığı görevini de üstlenen usta çizer, merkezi Brezilya'da bulunan Internacional dos Jornalistas isimli basın kuruluşuna 1986'da onur üyesi seçildi.