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"BENİ ERKEKLERE BENZETİYORLAR"

Röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde, "Yabancı ünlülere benzetilmek beni rahatsız ediyor" sorusuna 'yanlış' cevabını veren oyuncu, "Çok üzgünüm ama beni en çok erkeklere benzetiyorlar. Kendimle ilgili hiçbir problemim olmadığı için herhangi birine benzetilmek ya da herhangi bir benzetme yapmak beni rahatsız etmiyor. Mesela en çok Brad Pitt'e benzetiliyorum" dedi.