Bekçilik sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açık

Bekçilik sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. 13 Temmuz'da yazılı bekçilik sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılan bekçilik sınavının ardından sınav sonuçları da adayları meraklandırdı. İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav soru ve cevap kitapçığına http://odsgm.meb.gov.tr adresinden de ulaşabileceksiniz. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da bulunacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır.