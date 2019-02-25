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"DERYA'NIN GENÇ OLMASI DA NEDENLERDEN BİRİ OLABİLİR"

Derya elinden geleni yaptı. Bir şeyler yaşanıyor, bitiyor. Belki de Emir erken dünyaya geldi. Bir kopukluk olmaya başladı. Ne onun suçu, ne de benim suçum. İyi bir aile reisi olmaya çalıştım ama bir şey olmuyor. Belki Türkiye'de olmuyor belki de biz başaramadık. Zaten evlilikler de artık uzun sürmüyor.