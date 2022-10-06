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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, başkent Minsk'te yapılan hükümet toplantısının ardından ekonomiyle ilgili aldıkları yeni kararı duyurdu. Lukashenko, ülkede bugünden itibaren fiyat artışlarına yasak getirileceğini açıkladı.

Enflasyon ve fiyat artışlarıyla ilgili yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Lukashenko, tüm sektörlerde adil fiyatlandırma için yeterli kontrolün bulunmamasını sert bir şekilde eleştirdi, bu durumun acilen müdahale gerektirdiğini belirtti.

Lukashenko alınan kararı şu sözlerle açıkladı: "6 Ekim'den itibaren zam yapılmasak yasaktır! Yasak! Gün içerisinde fiyatları şişirmesinler diye yarından değil bugünden itibaren. Kimse fiyatları yükseltmeye veya geçmişe yönelik bir fiyatlandırma yapmasın."

Aleksandr Lukashenko, bazı emtia ürünleri için istisnalar olabileceğini ve bu kararlarda Ticaret Bakanı, valiler ve Minsk belediye başkanının yetkili olduğunu söyledi. Bu kişiler dışında hiç kimse zam yapamayacak.

"SADECE İSTİSNALAR OLABİLİR"

Kararın sebeplerine değinen Lukashenko, "Başbakan fiyatların aşırı yükseldiğini bize bildirdi. Ancak artış devam etti. Fiyatlar fahiş hale geldi. Fiyatlar artık yükseltilemez. Sadece istisnalar olabilir ve bu konuda kontrol bakan ile valilerin elinde" dedi.

Aleksandr Lukashenko, kapanma ihtimallerine karşı da uyarı yaparak, "Herhangi bir mağaza kapanırsa sorumlu olacaklar" diye konuştu. Savcı ve denetleyicilere talimatların yerine getirilmesi için görev verildi, ihlallere karşı sert kararlar alınması bildirildi. Yasağı çiğneyenlerin gözaltına alınacağı ve ceza uygulanacağı açıklandı.

Konuyla ilgili hükümete teklif sunulması için Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Kochanova'ya talimat verildi. Fiyatların düşmesini isteyen Aleksandr Lukashenko, Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov'a hitaben, "Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur" dedi.