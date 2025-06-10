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        Haberler Spor Futbol Belçika-Galler maçında gol yağmuru: İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        Belçika-Galler maçında gol yağmuru: İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

        2026 Dünya Kupası elemeleri J Grubu mücadelesinde Belçika, Galler'i 4-3 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.06.2025 - 00:34
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        Belçika-Galler maçında gol yağmuru!
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        2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde gruplarda 6 karşılaşma yapıldı.

        Hırvatistan'daki Opus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü 42. dakikada tecrübeli santrafor Andrej Kramaric kaydetti ve maçın ilk yarısı 1-0 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

        Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Hırvatlar, 58. dakikada Çekyalı Tomas Soucek'in golüne engel olamadı.

        Hırvatistan, 4 dakika sonra Luka Modric'in penaltıdan kaydettiği golle maçta tekrar öne geçti.

        Ivan Perisic'in 68. dakikada, Ante Budimir 'in 72. dakikada ve 75. dakikada tekrar sahneye çıkan Kramaric'in golleriyle karşılaşma Hırvatistan'ın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Çekya'nın 9 puanla lider olduğu L Grubu'nda Hırvatistan, iki maçta aldığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor.

        Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        I Grubu:

        Estonya-Norveç: 0-1

        İtalya-Moldova: 2-0

        J Grubu:

        Belçika-Galler: 4-3

        Kazakistan-Kuzey Makedonya: 0-1

        L Grubu:

        Hırvatistan-Çekya: 5-1

        Faroe Adaları-Cebelitarık: 2-1

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