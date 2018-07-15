Rusya'da düzenlenmekte olan ve yarın finali oynanacak 2018 Dünya Kupası'nda Belçika, İngiltere'yi 2-0 yenerek tarihinde ilk kez üçüncü oldu. Belçikalı futbolcular bir ilki başarırken ülkelerinde de başarı kutlanmaya başladı.

Belçika'da elektronik ürün satan bir mağaza, 26 Nisan ile 17 Haziran 2018 tarihleri arasında televizyon alan müşterilerine, milli takımlarının 15 gol atması durumunda televizyon ücretlerini geri ödeme sözü vermişti.

7 maç sonunda 16 gole ulaşan Belçika, müşterilerine de kazandırdı! Mağaza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başardık! Kırmızı Şeytanlar (Belçika Milli Takımı) Dünya Kupası'nda 15'den fazla gol attı. Bu da, televizyon satın alan binlerce müşteriye geri ödeme yapacağımız anlamına geliyor" ifadelerini kullandı!

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 14, 2018