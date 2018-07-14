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BELÇİKA: 1 - İNGİLTERE: 0 (4' Meunier)

(İkinci yarı oynanıyor...)

STAT: Saint-Petersburg

SAAT: 17:00

HAKEM: Alireza Faghani (İran)

YAYIN: TRT 1

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Martinez

İNGİLTERE: Pickford, Dier, Stones, Maguire, Rose, Trippier, Sterling, Jones, Delph, Loftus-Cheek, Kane

TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate

BELÇİKA - İNGİLTERE MAÇINI TRT 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ MAÇLARI

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkıyor. İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu. Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

KANE VE LUKAKU'NUN MÜCADELESİ

Bu mücadele iki takımın golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklı bir anlam taşıyor. Dünya Kupası gol krallığı yarışında Kane 6 golle ilk sırada yer alırken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.

BELÇİKA'NIN TURNUVA PERFORMANSI

Dünya Kupası G Grubu'nda Panama, Tunus ve İngiltere ile aynı grupta yer alan Belçika, ilk maçında Panama karşısına çıktı. Dünya Kupası'na ilk kez katılan rakibini 3-0'la rahat geçen Belçika, ikinci maçında da Tunus'u 5-2 mağlup etti. Belçika gruptaki son karşılaşmasında grup liderliği için sahaya çıktı. İngiltere gibi yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden Belçika, 1-0'la liderliği kaptı.

Son 16 turunda ise Japonya karşısında 2-0 geriye düştükleri maçı 3-2 kazanarak adlarını son 16 turuna yazdırdılar.

Avrupa ekibi, çeyrek finalde ise turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve son 4 takım arasına kaldı. Belçika, yarı finalde Matuidi'nin golüne engel olamadı ve Fransa'ya 1-0 yenilerek final şansını kaybetti.

Belçika, turnuvada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 14 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

İNGİLTERE'NİN TURNUVA PERFORMANSI

Belçika ile aynı grupta yer alan İngiltere, Dünya Kupası macerasına son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı Tunus mücadelesiyle başladı. İngilizler ikinci maçında ise Panama'yı 6-1'le rahat geçti. İngiltere, son maçında ise Belçika'ya 1-0 mağlup olup grup liderliğini kaybetti ve son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.

Kolombiya mücadelesinde son dakikada yediği golle karşılaşma uzatmalara gitti. İngiltere penaltı atışlarıyla turu geçmeyi başardı. Çeyrek finalde İsveç'i 2-0'la fazla zorlanmadan geçen İngiltere, yarı finalde ise Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

REKABETTE İNGİLTERE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta İngiltere'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. İngilizler, 22 maçta 15 galibiyet elde ederken, Belçika yalnızca 2 maçı kazanabildi. Beş maçta ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 26 golle karşılık verebildi.

İLK MAÇ 97 YIL ÖNCE

Belçika ile İngiltere arasındaki köklü rekabette ilk mücadele 97 yıl önce oynandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı İngiltere 2-0 kazandı ve rekabette ilk galibiyeti elde eden taraf olarak tarihe geçti.

BELÇİKA İLK GALİBİYETİNİ 10. MAÇTA ALDI

İki takım arasındaki rekabette Belçika ilk galibiyetini 10. maçta elde edebildi. İngiltere ile oynadığı ilk 9 maçın 8'ini kaybeden Belçika, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Belçika, 9 Mayıs 1936'da Brüksel'de oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-2 kazandı ve rakibi karşısındaki ilk galibiyetini aldı.

2. GALİBİYET İÇİN 82 YIL BEKLEDİLER

Belçika, İngiltere ile rekabetinde 2. galibiyeti için tam 82 yıl bekledi. İlk galibiyetini 1936'da elde eden Belçika, ikinci galibiyetini ise Rusya'nın ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası'nda ulaştı. Belçika grup maçlarında Adnan Januzaj'ın golüyle 1-0 kazandı. Belçika 9 puanla grubunu lider tamamlarken, İngiltere 6 puan ile ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

EN FARKLI GALİBİYET

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı. İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

DÜNYA KUPASI'NDA 4. RANDEVU

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi. İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. 2018 Dünya Kupası gruplarında oynanan mücadeleyi ise kazanan 1-0'la Belçika olmuştu.

BELÇİKA 48. MAÇINDA

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 48. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 47 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 66 gol atan Belçika kalesinde ise 72 gol gördü.

İNGİLTERE 69. MAÇINDA

İngiltere, Dünya Kupası boyunca çıktığı 68 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Ada ekibi 91 gol atarken, kalesinde ise 62 gol gördü. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak ilk ve tek Dünya şampiyonluğunu elde etmişti. Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.