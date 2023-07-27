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        Haberler Futbol Belçikalı futbolcu Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle 22 yaşında futbolu bıraktı - Futbol Haberleri

        Belçikalı futbolcu Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle 22 yaşında futbolu bıraktı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın 22 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Lars Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle aktif futbol kariyerini sonlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:34
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        22 yaşında kariyerini noktaladı!
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        Brighton'ın 22 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Lars Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

        Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından erken emeklilik kararının gerekçelerini paylaşan Dendoncker, "Çocukken, tek bir hayalim vardı. Profesyonel bir futbolcu olmak. Ancak profesyonel kariyerim ve hayalim, çok erken sonuna geldi. Kalp rahatsızlığım nedeniyle, futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Sağlığımı düşmek zorundayım. Bu, hayatımda aldığım en zor karardı. Ama geri dönüşü yok ve geleceğe odaklanmalıyım." ifadelerini kullandı.

        Futbola Club Brugge'ün altyapısında başlayan defans oyuncusu, 2020 yılında transfer olduğu Brighton'ın 21 yaş altı takımında 21 maçta 1 gole imza atmıştı.

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