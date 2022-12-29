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Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim

Belçim Bilgin, Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. 2022 yılında aklıma çok acılar geliyor. Altı aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda yatakta. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir. Kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı

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  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Menajerlik ajansı 'Be Management', Arnavutköy'deki bir mekanda yılbaşı daveti verdi. Belçim Bilgin, geceye katılanlar arasındaydı.

    2022 yılı içerisinde geçirdiği trafik kazasında bel bölgesinden hasar alan ve vücudunda kırıklar oluşan Bilgin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    "FELÇ KALABİLİRDİM"

    Bu süreci anlatan oyuncu, "Biliyorsunuz; Hâlâ iyileşme ve tedavi sürecim devam ediyor. 2022 yılında aklıma çok acılar geliyor. Altı aydır yatıyorum ve hareket edemiyordum ilk başlarda yatakta. Bana doktorum morfin verdi ve bağımlılık yapması korkusuyla kullanmadım. Acıya tahammül etmeye çalıştım. Hayatta hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sevgiyi hatırlatmak ve birlikte hareket etmenin gücünü hatırlatmak istiyorum. Aile ve sevdiklerimizin değerini hep bilelim. Yatarken hep bunları düşündüm. Bu yılı geride bırakmak benim için güzel olacak. Felç kalabilirdim. Nazar böyle bir şey değildir. Kimsenin böyle kötü düşüncelere sahip olacağını düşünmüyorum" dedi.
  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    "O HER ZAMAN ÇOK MUTLU OLSUN"

    Yılmaz Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen 'Rodin' adındaki oğlunun mutlu olmasını istediğini dile getiren Bilgin, "O her zaman çok mutlu olsun. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz" şeklinde konuştu.
  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    "EVLİLİK ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

    2018 yılında Yılmaz Erdoğan ile evliliğini sonlandıran ve ardından Kanadalı yapımcı Alfredo De Blasio'yle yeni bir birlikteliğe yelken açan Belçim Bilgin, gazetecilerin, "2023'te bir evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu cevapladı.

    Ünlü isim, "Partnerim ile çok mutluyuz. Evlilik çok önemli değil, zaten birlikteyiz. Özenle paylaştığımız birlikteliğimizin sürekli devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    "YENİDEN DOĞMA ZAMANI"

    Öte yandan Belçim Bilgin, 17 Nisan'da Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken geçirdiği trafik kazasında belinden sakatlanmıştı. Bir süredir evinde istirahatte olan ünlü oyuncu, yaşadığı süreci anlatmıştı.

    Korseli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Bilgin, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı... Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan'da, Kapadokya'da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul'a, kaza geçirdim. Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik! Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı...
  • Belçim Bilgin: Felç kalabilirdim - Magazin haberleri

    "ALDIĞINIZ NEFES GÜZELLİKLER GETİRSİN"

    Şansa oldukça ihtiyacımız var orası kesin. Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi yeni bahara ve yaza hazırladı sanki.

    Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim. Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği... Yalnız değiliz! Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum! Aldığınız nefes güzellikler getirsin!

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