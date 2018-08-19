Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor. Şahin’in kendi sesiyle, geçmişten günümüze Gaziantep’in anlatıldığı #BenAntepim adlı film sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya mecralarında organik olarak paylaşılan film, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapan, şu anda da Gaziantep Büyükşehir Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı bir arada yürüten Fatma Şahin’in hem seslendirip hem de kısa bir bölümünde yer aldığı film Gaziantep’i ve Gaziantep insanını anlatıyor.

“Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgârı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir... Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım” mısralarıyla başlayan #BenAntepim filmi tamamıyla Gaziantep’te, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi. Şahin’in seslendirmesini yaptığı metnin devamında ise emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılıyor:

“İlk kez burada öğrendim emeğin ne denli değerli olduğunu, çaba gösterdiğinde birin nasıl bin verdiğini, mücadele ede ede kazanmayı, inanırsan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını burada gördüm. Dürüstlüğün, ahlakın hayattaki en büyük erdem olduğunu, Zenginlik dediğinin bir arada olmak olduğunu bu şehirde öğrendim.”

Tanıtım filminin devamında yine Başkan Şahin’in seslendirmesiyle Gaziantep’in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret ediliyor:

“Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep’im... Ben Gaziantep’im…”

Tam hali 3 dakika 10 saniye olan ve her kesimden Gazianteplilerin gözünden şehrin değerlerinin aktarıldığı film, çok sayıda övgü aldığı sosyal medya mecralarının yanı sıra anlık mesajlaşma servisleri üzerinden de yoğun şekilde paylaşılmaya devam ediyor.

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