"HAYALİM ESNAF OLMAK"

Bengisu Apak, ayrıca gazetecilerin "Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna ise "Bırakabilirim valla. Benim zaten hayalim esnaf olmak. Bir tane kafe de açabilirim, önüne de sandalye de atarım. Belli olmaz ben devam da etmeyebilirim. Şaka bir yana belki çekilirim belki devam ederim. Bunu bilemeyiz" yanıtını verdi.