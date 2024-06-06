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        Haberler Magazin Bengisu Apak: Cem Yılmaz ilk sahnemde destek verdi - Magazin haberleri

        Bengisu Apak: Cem Yılmaz destek verdi

        2 Haziran 2018'de Sarp Apak ile evlenen Bengisu Apak, komedyen Cem Yılmaz'ın komedyenliğe dair kendisine verdiği destek ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Cem Yılmaz ilk gösterime geldi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:57
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; komedyen Bengisu Apak, Kuruçeşme'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Apak, "Çalışmalarımız devam ediyor. Ben uzun süredir yazdığım bir stand - up'ı yapıyorum. Eşim Sarp da bana destek oluyor sağ olsun. Mizahşördür Sarp Bey de. Çok komik bir insan" diyerek güldü.

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        Bengisu Apak, ilk gösterisinde Cem Yılmaz'ın kendisini izlemek için gösterisine gelmesi hatırlatılması üzerine "Bu harika bir şey. Bizim çocukluğumuzda hayranı olduğumuz bir karakter Cem Yılmaz. İlk gösterime de o geldi. Hep destek verdi o gün, 'Çok güzel geçecek' dedi sürekli" ifadelerini kullanarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

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        Ailece yaz boyunca Çeşme'de olacaklarını söyleyen Bengisu Apak, "Biz önümüzdeki haftalarda Çeşme'ye gideriz artık ve eylül ayına kadar daha dönmeyiz. Orada da güzel vakit geçiriyoruz. Keyif alıyoruz. Bodrum'da ve Çeşme'de yine gösterilerimiz olacak ama" dedi.

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        "HAYALİM ESNAF OLMAK"

        Bengisu Apak, ayrıca gazetecilerin "Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusuna ise "Bırakabilirim valla. Benim zaten hayalim esnaf olmak. Bir tane kafe de açabilirim, önüne de sandalye de atarım. Belli olmaz ben devam da etmeyebilirim. Şaka bir yana belki çekilirim belki devam ederim. Bunu bilemeyiz" yanıtını verdi.

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        Öte yandan Sarp Apak ile mutlu bir evlilik sürdüren Bengisu Apak'ın, Güney adında bir oğlu bulunuyor.

        #Bengisu Apak
        #cem yılmaz
        #sarp apak
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