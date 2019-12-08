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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz sene bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin bebeği Zeynep, yaklaşık 4 ay önce dünyaya gelmişti.

"ALLAH SENİ HEP GÜLDÜRSÜN KIZIM"

Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını yayınlayan Bengü, bu kez kızı ile pazar pozunu sosyal medya hesabından "Şahane pazar" notuyla yayınladı. Bengü'nün paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"İLK KAHKAHALARI"

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde kızının ilk kahkahalarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

İlk kahkahaları... Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca. Güleryüzlü kızım; hep çok mutlu ol, Allah seni hep güldürsün, hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim. Zeynep 3 aylık...