Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz sene bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin bebeği Zeynep, yaklaşık 3 ay önce dünyaya gelmişti.

BENGÜ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını yayınlayan Bengü, bu kez yaptığı duygusal paylaşımla babasının yaş gününü kutladı. Bengü, babasının kızı Zeynep'i ninni söyleyerek uyuttuğu anları sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı:

"ÖYLE ŞANSLISIN Kİ CANIM KIZIM..."

Öyle şanslısın ki canım kızım, böyle bir deden olduğu için. Sana böyle sevgi dolu baktığı için; bizleri, seni kendinden çok sevdiği için, seni de bizleri büyüttüğü gibi gözünden sakınarak, en doğru yolda sevgiyle, merhametiyle, iyilikle, güzelliklerle büyüteceği için... Çok şanslısın, çok şanslıyım... Seni çok seviyoruz babacım. İyi ki bizim babamız; iyi ki bizim dedemizsin. Doğum günün kutlu olsun. Bu ikiliye bir 'Maşallah'ınızı alırım. Dedemiz ninnileriyle hemencecik uyutuverir Zeynep'i...

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda 'Maşallah' yorumu aldı.

İşte Bengü'nün o paylaşımı: