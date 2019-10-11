"Bu mesajlar beni çok üzdü"

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ve Selim Selimoğlu, geçtiğimiz sene bir otelde düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin bebeği Zeynep, yaklaşık 2 ay önce dünyaya gelmişti.

Annelik deneyimlerini ve ailesiyle mutlu anlarını yayınlayan Bengü, bu kez 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kızı Zeynep ile bir paylaşım yaptı. Kızının elini tuttuğu anları yayınlayan Bengü, paylaşımına şu notu düştü:

"KIZLARINIZIN ELİNİ HİÇ BIRAKMAYIN"

Kızlarınızın elini hiç bırakmayın. Kız çocukları pırlantadır, baş tacıdır, kıymetlidir, sevgidir, şefkattir, huzurdur, sırtınızdaki güçtür... Çok sevin onları. Okutun, öğretin, sevgiyle büyütün.

Ünlü şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Bengü, geçtiğimiz günlerde 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda emziren annelere destek olmak adına kızı Zeynep ile bir paylaşım yapmıştı. Ünlü şarkıcı, kızı ile karesini sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaşmıştı:

"BU KADAR ZORLU BİR YOLA GİRECEĞİMİ BİLMİYORDUM"

Bu hafta emzirme haftası... Benim de bebeğimi böyle omuzuma yatırıp, derin bir nefes alıp şükrettiğim günlerden biri bugün... Doğuma hazırlanırken birçok detayı okuyup, araştırıp öğrenen ben; emzirmenin önemini altın harflerle manşetime yazarken, bu kadar zorlu bir yola gireceğimi bilmiyordum...

"AĞLADIM, TEPİNDİM ACIDAN"

Beni takip eden anneler az çok neler atlattığımı tahmin ediyordur. Hepsini ben de yaşadım; yaralar oldum, ağladım, tepindim acıdan... 'Pes etmemeliyim' dedim, etrafı, söylenenleri, kötü insanları, herkesi bir kenara atıp bebeğimle kurduğum bağı büyütüp; o zorlu süreçten geçiverdim... Uzun uzun yazabilsem keşke ama sanırım emzirmeyle de ilgili bir kısa video çekip anlatmalıyım...

"HER ŞEYİN ÇARESİ VAR"

İkinci ayımızı doldurmaya bir gün kala, iyi ki pes etmeyip devam etmişim diyorum. İlk günlerde damla damla gelen sütü, moral bozmak yerine 'Ha gayret!' diye emekle bugünlere getirmişim. Bu yolda yanımda olan herkese ve de bebeğime teşekkür ederim. Tabii ki süt gelmeyebilir; tabii ki her annenin hikayesi farklıdır ve tabii ki her şeyin çaresi var ama eğer imkanınız varsa, pes etmeyin...

"ALLAH TÜM EVLATLARI KORUSUN"

'Hayatım böyle mi geçecek?' demeyin... Ağrı, sızı, gözyaşları hepsi diniyor ve geçiyor. Emziren, emzirmeyen tüm güzel kalpli annelerin alnından öpüyorum. Emzirme haftamız kutlu olsun... Allah tüm evlatları korusun...