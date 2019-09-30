Eşi Selim Selimoğlu ile ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşayan Bengü, geçtiğimiz günlerde de sahneye çıkmadan önce yaşadığı anları konu alan bir video paylaştı.

Sahneye çıkmasına çok az bir zaman kalan Bengü, bebeği Zeynep için süt sağmaya başlayacaktı.Tam o anda bir sahne görevlisi kapıya gelip "Son 15 dakika Bengü Hanım" dedi. Ünlü şarkıcı da gülerek "Bir süt sağacağım, bir saniye" diye yanıt verdi.

Bengü videoyu Instagram hesabından, "Tam sahneye çıkacağız, ben bir süt sağacağım. Bunlara alışmanız lazım ey güzel ekibim. Ben artık anneyim" notuyla paylaştı.