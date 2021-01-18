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BENİ DÖVÜYORLAR! Son dakika: Yaşlı kadına bakıcı şiddeti! "Burada beni dövüyorlar!"

Yaşlı kadına bakıcı şiddeti! "Burada beni dövüyorlar!" 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, Kadıköy Göztepe'de, geçtiğimiz günlerde, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu.

SÖZLÜ TACİZDE DE BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu yer aldı.

DALGA GEÇİP TERLİK FIRLATTI

Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım istediği görülüyor.