BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam mı geliyor? Benzin, motorinde zam veya indirim var mı? 2 Ocak 2024 akaryakıt, mazot ve LPG güncel fiyatlar - Merak Edilenler Haberleri

BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam mı geliyor? Benzin, motorinde zam veya indirim var mı? 2 Ocak 2024 akaryakıt, mazot ve LPG güncel fiyatlar - Merak Edilenler Haberleri

2023 Aralık ayının son günlerinde doğru akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Önce motorin 1,61 TL zamlanmış daha sonra benzinde de 1,48 TL'lik bir artışa gidilmişti. Yeni yılla beraber araç sahipleri benzin fiyatlarında yeni bir zam veya indirim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, benzine zam mı geliyor? İşte, benzin fiyatları hakkında tüm detaylar...

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BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Yeni yıla girmemizle beraber benzin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ayında benzine ÖTV zammı yapılacağına dair birtakım söylentiler dolaşsa da henüz kesin olarak açıklanan bir benzin zammı söz konusu değil. Şu anda benzinde indirim veya zam beklenmiyor. Resmi bir açıklama olması halinde haberimize ekleyeceğiz.