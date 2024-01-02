Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,5280 %0,26
        EURO 32,6603 %-0,01
        ALTIN 1.959,23 %0,07
        FAİZ 39,68 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 22,61 %0,07
        BITCOIN 43.517,00 %-0,26
        GBP/TRY 37,6345 %-0,07
        EUR/USD 1,1045 %-0,01
        BRENT 77,04 %-0,14
        ÇEYREK ALTIN 3.203,35 %0,07
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BENZİN FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam mı geliyor? Benzin, motorinde zam veya indirim var mı? 2 Ocak 2024 akaryakıt, mazot ve LPG güncel fiyatlar - Merak Edilenler Haberleri

        Benzine zam mı geliyor? İşte güncel benzin fiyatları

        Yılın son ayında motorin ve benzine gelen zamlardan sonra araç sahipleri brent petrolün de yükselmesiyle benzine yeni bir zammın yolda olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2024 Ocak ayında benzine zam veya indirim yapılacak mı? İşte, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ile son dakika benzin haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 00:03 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023 Aralık ayının son günlerinde doğru akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Önce motorin 1,61 TL zamlanmış daha sonra benzinde de 1,48 TL'lik bir artışa gidilmişti. Yeni yılla beraber araç sahipleri benzin fiyatlarında yeni bir zam veya indirim olup olmayacağını merak ediyor. Peki, benzine zam mı geliyor? İşte, benzin fiyatları hakkında tüm detaylar...

        2

        BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

        Yeni yıla girmemizle beraber benzin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ayında benzine ÖTV zammı yapılacağına dair birtakım söylentiler dolaşsa da henüz kesin olarak açıklanan bir benzin zammı söz konusu değil. Şu anda benzinde indirim veya zam beklenmiyor. Resmi bir açıklama olması halinde haberimize ekleyeceğiz.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

        Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

        Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

        6

        BURSA AKARYAKIT FİYATLARI

        Bursa benzin litre fiyatı: 35,26

        Bursa motorin litre fiyatı: 37,84

        Bursa LPG litre fiyatı: 18,29

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

        İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

        İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Âşıklar yeni yıla böyle girdi
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Parmak Çocuk
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        İstanbul'da havai fişek gösterileri uçaktan nasıl görüntülendi?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Nakil yapılan Ferit: Cihaz sesi olmadan kalbin atışını dinleyebilmek mucize
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!